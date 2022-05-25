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Гайдай спростовує фейк про “луганський котел”, траса Лисичанськ-Бахмут не перекрита

25/05/2022 15:24

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував інформацію про те, що російські військові вийшли на трасу Лисичанськ–Бахмут.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі у середу, 25 травня.

“Луганщина не відрізана! Траса Лисичанськ–Бахмут не перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є. Пообіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали “дорогу життя”. Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гуманітарні вантажі. Станом на 13-ту годину пересування дорогою можливе“, – написав Гайдай.

Він зазначив, що деякі заголовки в ЗМІ викликають у нього обурення.

“Писати “Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ–Бахмут. Луганщина в котлі?” безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел? Подумайте про людей”, – наголосив очільник області.

Він закликав всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації.

Раніше цього дня журналіст Юрій Бутусов, який перебуває в районі Лисичанська і Сєвєродонецька, повідомив, що російські війська взяли під контроль відрізок траси Бахмут – Лисичанськ у селі Білогорівка Донецької області.
Відтак, за його словами, наразі залишається доступною тільки одна другорядна дорога між основною підконтрольною частиною Донеччини та великими містами Луганської області, які ще контролює Україна – Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

Ці міста постійно зазнають обстрілів із боку російської армії, в області зруйновано багато житлових будинків, об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, пошкоджено лікарні. Російські війська атакують з боку Попасної, намагаючись оточити угруповання Сил оборони України в районі Сєвєродонецька і Лисичанська.

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