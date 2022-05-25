Росіяни захопили відрізок траси Бахмут – Лисичанськ, є ризик оперативного оточення луганського угруповання, – ЗМІ

Російській війська, які зайшли з боку Попасної, взяли під контроль відрізок траси Бахмут – Лисичанськ у селі Білогорівка Донецької області.

Відтак наразі залишається доступною тільки одна другорядна дорога між основною підконтрольною частиною Донеччини та великими містами Луганської області, які ще контролює Україна – Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

Як передає “Новинарня“, про це вранці в середу, 25 травня, повідомив журналіст Юрій Бутусов, який останніми днями перебуває в районі траси Бахмут – Лисичанськ.

“Російські війська вчора (24 травня – “Н”) вийшли на трасу Бахмут – Лисичанськ у районі сіл Нагірне та Білогорівка (…). Траса перекрита“, – написав редактор “Цензора” у фейсбуці.

“Другий день у цьому районі йдуть бої. Всього сім діб ворог намагається прорвати нашу оборону та перехопити трасу. Противник прагне закріпитись та розширити зону прориву. Якщо противник зможе закріпитись, це буде означати оперативне оточення наших військ у районах Сєвєродонецька та Лисичанська. Оточення буде неповним – але залишиться тільки один другорядний шлях”, – наголосив журналіст.

При цьому військкор зазначив, що командування бачить ситуацію і “це не має стати другим Маріуполем”.

“Тому я зараз у районі Сєвєродонецька, з нашими військами, я не сумніваюсь, що має бути зроблено все належне, щоб розгромити противника в цьому районі.

Наші війська у Сєвєродонецьку та Лисичанську утримають позиції. Усі спроби лобових атак на Сєвєродонецьк відбито з великими втратами для російських військ. Наші воїни не збираються здавати Луганщину”, – зазначив Бутусов.

“Загроза з тилу не може не викликати занепокоєння, про це треба говорити, щоб показати розуміння обстановки та вжиття заходів.

Підстав для паніки нема – це війна, і результат залежить від нашої ініціативи та компетентного командування більше, ніж від дій противника. Тому потрібні розсудливі дії, потрібне підсилення”, – додав журналіст.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українські війська для тактичного перегрупування відійшли зі Світлодарської дуги.

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