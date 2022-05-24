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Тактичне перегрупування: ЗСУ відійшли зі Світлодарської дуги

24/05/2022 20:44

Українські війська відійшли з так званої Світлодарської дуги, що вдавалася в територію ОРДЛО на півночі Донецької області, й охоплювала район населених пунктів Світлодарськ, Миронівський та Луганське.

Як передає “Новинарня“, цю інформацію 24 травня підтвердив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі проєкту “Донбас.Реалії” “Радіо Свобода”.

За його словами, на цьому напрямку Збройні сили України здійснили вимушене тактичне перегрупування, щоб зберегти особовий склад, зайняти більш вигідні позиції для оборони і подальших дій зі звільнення територій.

Він зазначив, що по Світлодарську не було таких масованих обстрілів, як по деяких інших населених пунктах Донбасу, але місто було оточене з трьох боків.

“Це не був відступ, що їх (ЗСУ – “Н”) відкинули. Просто сталося так, що три населені пункти опинилися під контролем російських окупантів”, – сказав очільник ОВА.

Він розповів, що наразі в місті залишилося близько 9 тисяч цивільних мешканців.

Кириленко не став робити прогнозів, як на електропостачанні Донецької області позначиться той факт, що у Світлодарську під окупантами залишилася теплоелектростанція.

Нагадаємо, раніше 24 травня стало відомо, що російські окупанти увійшли до міста Світлодарськ та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації, це підтвердив начальник міської військової адміністрації Сергій Гошко. За його словами, вулицями міста вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців.
Напередодні росіяни тимчасово захопили сусіднє смт Миронівський.

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