Окупанти захопили Світлодарськ на Донеччині

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Російські окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.

Про це вдень у вівторок, 24 травня, інформує “Вільне радіо” з посиланням на начальника Світлодарської міської військової адміністрації Сергія Гошка.

За його словами, вулицями міста вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців.

Містяни повідомили, що великої присутності окупантів не бачать – ходять невеликі групи по п’ять рашистів.

Напередодні росіяни тимчасово захопили сусіднє селище Миронівський.

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