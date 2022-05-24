Окупанти захопили Світлодарськ на Донеччині

Російські окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.
Про це вдень у вівторок, 24 травня, інформує “Вільне радіо” з посиланням на начальника Світлодарської міської військової адміністрації Сергія Гошка.
За його словами, вулицями міста вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців.
Містяни повідомили, що великої присутності окупантів не бачать – ходять невеликі групи по п’ять рашистів.
Напередодні росіяни тимчасово захопили сусіднє селище Миронівський.
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