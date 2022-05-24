Мінреінтеграції оновило перелік окупованих територій та зон бойових дій – додалася громада на Миколаївщині

Міністерство реінтеграції затвердило оновлений перелік окупованих територій та зон бойових дій, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.
Як передає “Новинарня“, про це у вівторок, 24 травня, повідомила пресслужба Мінреінтеграції з посиланням на наказ №98 від 20 травня.
Загалом до переліку ввійшли райони семи областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.
“Станом на 18.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалася одна громада в Миколаївській області”, – зазначили у відомстві.
У Мінреінтеграції нагадали, що перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується.
Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.
“Тобто всі ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави”, – заначили в МінреТОТ.
Зазначений перелік формується за погодженням Міністерства оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій, спираючись на три ключові критерії визначення територій. Це:
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Міністерство реінтеграції затвердило оновлений перелік окупованих територій та зон бойових дій, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Як передає “Новинарня“, про це у вівторок, 24 травня, повідомила...
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