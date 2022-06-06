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На окупованому півдні росіяни викрадають і катують фермерів, – ОК “Південь”

06/06/2022 17:06

На окупованому півдні України росіяни викрадають і тиснуть тортурами на місцевих фермерів.

Про це у понеділок, 6 червня, інформує оперативне командування “Південь”.

Відомо, що в зоні окупації рашисти намагаються запровадити рублі, а також тиснуть на аграріїв.

“Загарбники викрадають окремих фермерів, намагаючись на них тиснути фізично, зокрема тортурами. Роблять це для того, щоб вони продовжували агробізнес, але врожай планують відбирати силою для потреб своїх підрозділів та колабораційної місцевої влади”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається також, що ворог продовжує ведення бойових дій на лінії зіткнення наявними силами, підтягуючи додаткове озброєння.

“Бої тривають на кордоні Миколаївської та Херсонської областей та у Бериславському районі Херсонщини. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Гостра ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад”, – додали в ОК.

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