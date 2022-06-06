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Росіяни намагалися атакувати на Ізюмщині – зазнали втрат і відійшли, – ОВА

06/06/2022 11:46

Російські окупанти намагалися атакувати в Ізюмському районі Харківщини, проте зазнали втрат і відійшли.

Від ворожих атак протягом минулої доби в області загинули троє людей, ще десятеро були поранені.

Про це вранці в понеділок, 6 червня, повідомив глава Харкіської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог намагався атакувати наші позиції на Ізюмщині. Однак успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат.

На північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні. Збройні сили України намагаються просуватися вперед. Ворог відігрується на мирних харків’янах та посилює обстріли житлових районів”, – сказав він.

За минулу добу окупанти обстрілювали з реактивних систем залпового вогню Салтівський та Слобідський райони Харкова, а також Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області.

В обласному центрі – влучання в житловий будинок.

“Попередньо, ніхто не постраждав”, – додав глава ОВА.

“В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об’єкти критичної інфраструктури.

У Балаклії Ізюмського району – один загиблий, семеро поранених. В Чугуєві – один загиблий та один поранений. В Харківському районі – одна людина загинула (Черкаська Лозова) та двоє поранених в с. Слобожанське”, – повідомив Синєгубов.

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