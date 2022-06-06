Ворог за добу завдав по Донеччині 11 ударів, є загиблі й поранені

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області.
Про це вранці в понеділок, 6 червня, інформує пресслужба Національної поліції України.
“Зафіксовано 11 ударів ракетами”повітря-земля”, реактивними системами залпового вогню “Град”, артилерією, танками. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів. На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ”, – ідеться у повідомленні.
Російські війська вдарили по населених пунктах – Авдіївка, Слов’янськ, Дружківка, Краматорськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Хромове.
Пошкоджено десять приватних будинків, багатоповерхівку, приміщення швидкої медичної допомоги, завод, сільськогосподарське підприємство, критичну інфраструктуру.
Зазначається, що внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Читайте також:
Попри перевагу ворога в артилерії, ЗСУ витісняють окупантів із Сєвєродонецька, – ГУР
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!