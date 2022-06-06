Ворог за добу завдав по Донеччині 11 ударів, є загиблі й поранені

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області. Про це вранці в понеділок, 6 червня, інформує пресслужба Національної поліції України. “Зафіксовано 11 ударів ракетами”повітря-земля”, реактивними системами залпового вогню “Град”, артилерією, танками. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів. На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ”, – ідеться у повідомленні. Російські війська вдарили по населених пунктах – Авдіївка, Слов’янськ, Дружківка, Краматорськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Хромове. Пошкоджено десять приватних будинків, багатоповерхівку, приміщення швидкої медичної допомоги, завод, сільськогосподарське підприємство, критичну інфраструктуру. Зазначається, що внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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