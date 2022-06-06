Попри перевагу ворога в артилерії, ЗСУ витісняють окупантів із Сєвєродонецька, – ГУР

У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти переважають українських захисників у артилерії, проте ЗСУ поступово витісняють ворога з міста.

Про це в понеділок, 6 червня, заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, інформує пресслужба відомства.

“На сьогодні це “найгарячіший” напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста”, – сказав Буданов.

Нещодавно він проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти, станом на ранок 6 червня, продовжували штурм міста.

Ворог протягом минулої обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки та інших.

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