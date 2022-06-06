Home / Війна / Попри перевагу ворога в артилерії, ЗСУ витісняють окупантів із Сєвєродонецька, – ГУР

Попри перевагу ворога в артилерії, ЗСУ витісняють окупантів із Сєвєродонецька, – ГУР

06/06/2022 11:12

У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти переважають українських захисників у артилерії, проте ЗСУ поступово витісняють ворога з міста.

Про це в понеділок, 6 червня, заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, інформує пресслужба відомства.

“На сьогодні це “найгарячіший” напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста”, – сказав Буданов.

Нещодавно він проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти, станом на ранок 6 червня, продовжували штурм міста.

Ворог протягом минулої обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки та інших.

Читайте також:
“Дещо привезли військовим”: Зеленський з’їздив у Лисичанськ і Соледар

Унікальних переглядів: 24
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Дещо привезли військовим”: Зеленський з’їздив у Лисичанськ і Соледар

Президент Володимир Зеленський у неділю, 5 червня, відвідав командні пункти та позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська на Луганщині. Про це повідомив сайт президента та...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse