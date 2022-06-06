Попри перевагу ворога в артилерії, ЗСУ витісняють окупантів із Сєвєродонецька, – ГУР

У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти переважають українських захисників у артилерії, проте ЗСУ поступово витісняють ворога з міста.
Про це в понеділок, 6 червня, заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, інформує пресслужба відомства.
“На сьогодні це “найгарячіший” напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста”, – сказав Буданов.
Нещодавно він проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк.
За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти, станом на ранок 6 червня, продовжували штурм міста.
Ворог протягом минулої обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки та інших.
Читайте також:
“Дещо привезли військовим”: Зеленський з’їздив у Лисичанськ і Соледар
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!