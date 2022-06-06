У полоні перебувають понад 2,5 тисячі бійців з “Азовсталі”, – Зеленський

Російський солдат конвоює пораненого українського воїна, що потрапив у полон після виходу із заводу "Азовсталь" у Маріуполі

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників України із металургійного комбінату “Азовсталь”.

Про це він сказав у понеділок, 6 червня, передає “РБК-Україна”.

За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших військових з “Азовсталі”, оскільки вони стали “публічними полоненими”.

Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників “ДНР” щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.

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