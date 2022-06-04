160 на 160. З’явилися повідомлення про обмін загиблими

Російські ЗМІ повідомляють про обмін загиблими, що відбувся неподалік лінії фронту, в Запорізькій області.
Про це, зокрема, пише «Медуза» з посиланням на військову кореспондентку, пропагандистку російського Пєрвого канала Ірину Куксенкову.
«Здійснено обмін загиблими між Росією та Україною. Обміняли 160 на 160», – написала Куксенкова у своєму телеграмі сьогодні, 4 червня.
Офіційно інформацію про обмін загиблими військовими не коментує наразі ні українська, ні ворожа сторона.
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