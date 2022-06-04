160 на 160. З’явилися повідомлення про обмін загиблими

Тіла загиблих орків завантажують у рефрижератори. Фото з телеграму Андрія Цаплієнка

Російські ЗМІ повідомляють про обмін загиблими, що відбувся неподалік лінії фронту, в Запорізькій області.

Про це, зокрема, пише «Медуза» з посиланням на військову кореспондентку, пропагандистку російського Пєрвого канала Ірину Куксенкову.

«Здійснено обмін загиблими між Росією та Україною. Обміняли 160 на 160», – написала Куксенкова у своєму телеграмі сьогодні, 4 червня.

Офіційно інформацію про обмін загиблими військовими не коментує наразі ні українська, ні ворожа сторона.

Читайте також:

“Одноразові солдати Путіна”. Як воюють і гинуть в Україні мобілізовані з ОРДЛО

