Ще сотня рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 6 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 100 військовослужбовців противника, 5 танків, 8 бронемашин, 3 безпілотників тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 31 250 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1 386 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 400 (+8),

артилерійських систем – 690 (+4),

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 96 (+1),

літаків – 211 (+1),

гелікоптерів – 176 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3),

крилатих ракет – 125 (+3),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 395 (+35),

спеціальної техніки – 53.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 5 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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