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“Дещо привезли військовим”: Зеленський з’їздив у Лисичанськ і Соледар

06/06/2022 02:08

Президент Володимир Зеленський у неділю, 5 червня, відвідав командні пункти та позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська на Луганщині.

Про це повідомив сайт президента та він сам розповів у вечірньому зверненні.

“Були в Лисичанську, були в Соледарі. Пишаюся кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав. Дещо привезли військовим. Про це детально не буду”, – зазначив Зеленський.

Фото: ОП

Повідомляється також, що він заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на відповідних ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Окрім того, Верховний Головнокомандувач поспілкувався з військовослужбовцями і вручив їм державні нагороди та подарунки.

Варто зазначити, що “дорога життя” Бахмут-Лисичанськ, що сполучає “велику землю” з останнім підконтрольним районом Луганської області, прострілюється російськими військами; принаймні одного разу на неї вже виходили окупанти, але були відбиті. Самі міста Лисичанськ і Бахмут перебувають під обстрілами рашистів.

Як писала “Новинарня“, перед тим 5 червня Володимир Зеленський був у Запоріжжі, де на острові Хортиця поспілкувався з вимушеними переселенцями з Маріуполя, а також зустрівся з військовослужбовцями в Запорізькій області.

Фото: ОП

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Україна

“Дещо привезли військовим”: Зеленський з’їздив у Лисичанськ і Соледар

Президент Володимир Зеленський у неділю, 5 червня, відвідав командні пункти та позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська на Луганщині. Про це повідомив сайт президента та...

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