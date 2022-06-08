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Росіяни вдарили по приміщенні ДПСУ на Сумщині

08/06/2022 15:12

Війська Росії близько 12 години 8 червня обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Вони відкрили вогонь з боку російського пункту пропуску Троєбортне.

Будівлю прикордонного пункту зруйновано, повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

“Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Дане приміщення було відкрите у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. В час повномасштабного вторгнення росії в Україну воно не використовувалося”, – зазначили в повідомленні.

Окупанти вели вогонь по Сумській області і сьогодні вранці. Внаслідок обстрілу було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі. За попередніми даними, ворог вів вогонь із САУ.

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