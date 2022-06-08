Україна і РФ провели черговий обмін тілами загиблих військових

Ілюстративне фото

У Запорізькій області на лінії фронту відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою “50 на 50”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в середу, 8 червня.

“Відповідної домовленості досягнули під час переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка”, – йдеться в повідомленні.

З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Маріуполя.

Зазначається, що операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, СБУ та іншими силовими структурами України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 105 – 08.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ