Україна і РФ провели черговий обмін тілами загиблих військових

У Запорізькій області на лінії фронту відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою “50 на 50”.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в середу, 8 червня.
“Відповідної домовленості досягнули під час переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка”, – йдеться в повідомленні.
З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Маріуполя.
Зазначається, що операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, ГШ ЗСУ, ГУР МОУ, СБУ та іншими силовими структурами України.
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.
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