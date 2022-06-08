На так званий “уряд ДНР” поставили громадянина Росії

Віталій Хоценко

На посаду так званого “глави уряду ДНР” призначений громадянин Росії Віталій Хоценко.

Про це ввечері в середу, 8 червня, повідомляють російські медіа та сайти з окупованих районів Донецької області.

Перед цим маріонетковий ватажок бойовиків Донецька Денис Пушилін заявив про відставку уряду Олександра Ананченка.

Про Віталія Хоценка відомо, що він народився 1986 року в Дніпропетровську. Закінчив Московський держуніверситет (“соціологія”), Сінгапурський інститут маркетингу (“бізнес-менеджмент”), магістратура – в Російській академії народного господарства та державної служби, спеціалізований інститут юриспруденції (“юриспруденція”).

Працював в ОДТРК “Ямал-Регіон”, в органах державної влади Ямало-Ненецького автономного округу РФ. У грудні 2013 року був призначений міністром енергетики, промисловості та зв’язку Ставропольського краю РФ. 2019 року обійняв посаду директора департаменту промислової політики та проектного управління Міністерства промисловості та торгівлі Росії.

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