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Ватажок “ДНР” Пушилін звільнив так званий “уряд” в ОРДО

08/06/2022 20:30

Маріонетковий ватажок “ДНР” Денис Пушилін звільнив так званий “уряд” в ОРДО.

Про це в середу, 8 червня, інформує “Українська правда” з посиланням на росЗМІ.

“Постановляю: звільнити Ананченка Олександра Євгеновича з посади голови уряду Донецької народної республіки”.

Оголосити про відставку “уряду” Донецької народної республіки”, – йдеться в псевдодокументі.

Водночас нинішній “прем’єр та міністри” бойовиків продовжать працювати до формування нового так званого “уряду”.

Раніше Пушилін запропонував Ананченку нову посаду – “очолити розвиток держсектору”.

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