Ватажок “ДНР” Пушилін звільнив так званий “уряд” в ОРДО

“Слуга народу” просить Раду позбавити колаборанта Ковальова мандата

У парламентській фракції “Слуга народу” визнали, що обраний від цієї політсили нардеп Олексій Ковальов став колаборантом російських загарбників та проситимуть Верховну Раду позбавити його мандата. Про це йдеться в...