Ватажок “ДНР” Пушилін звільнив так званий “уряд” в ОРДО

Маріонетковий ватажок “ДНР” Денис Пушилін звільнив так званий “уряд” в ОРДО.
Про це в середу, 8 червня, інформує “Українська правда” з посиланням на росЗМІ.
“Постановляю: звільнити Ананченка Олександра Євгеновича з посади голови уряду Донецької народної республіки”.
Оголосити про відставку “уряду” Донецької народної республіки”, – йдеться в псевдодокументі.
Водночас нинішній “прем’єр та міністри” бойовиків продовжать працювати до формування нового так званого “уряду”.
Раніше Пушилін запропонував Ананченку нову посаду – “очолити розвиток держсектору”.
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