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Канадські добровольці ліквідували на Херсонщині двох “вагнерівців”

08/06/2022 11:23

Канадські добровольці, що воюють на боці України в Херсонській області, ліквідували двох російських найманців із приватної військової кампанії “Вагнера”.

Про це повідомив їх товариш по службі на сторінці у твітері у вівторок, 7 червня. 

Зазначається, що двоє бійців із Канади вирушили на нічну розвідку навколо одного із сіл Херсонщини, де проходили запеклі бої. Під час цього рейду вони й натрапили на пару вагнерівців.

“Коли вони рухалися степом, Стів раптом почув слабкий, але нерівно повторюваний звук, що долинав приблизно за 200 метрів праворуч від них. Вони почекали, поки звук минув їх, і пішли за ним. Виявляється, у ворога була така ж ідея, як і у наших хлопців, і він надіслав свою власну розвідувальну групу, щоб краще бачити наші позиції. Якоїсь миті вони зупинилися, вдивляючись у темряву попереду, і саме тоді Стів сказав, що зрозумів, що видавало той дивний брязкіт звук, який він чув, — один з росіян не наповнив свою флягу, вона була наполовину порожня. Далі події розвивалися так, як завжди, коли одна ворожа сторона застає іншу зненацька. Все було скінчено за кілька секунд”, — описав перебіг бою третій канадський доброволець.

Трофеєм для нічних розвідників стали характерні нашивки ПВК “Вагнера”, які зняли з ліквідованих росіян.

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