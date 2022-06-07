ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 104 – 07.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Бійці 2-го батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" працюють по російських позиціях зі 120-мм міномета. Фото: Українська правда

Після 11-ї

Мешканці Запоріжжя чули вибух о 7:30 ранку. Це українські воїни збили ворожу ракету, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Ранок

Окупанти демонтують стелу “Маріуполь”, щоб замінити її “нормальным русским названием”.

10:40

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – приблизно 31 360 (+110) осіб ліквідовано;

танків – 1 390 (+4) одиниці,

бойових броньованих машин – 3 416 (+16),

артилерійських систем – 694 (+4),

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 96 (+1),

літаків – 212 (+1),

гелікоптерів – 177 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2),

крилатих ракет – 125 (+3),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 405 (+10),

спеціальної техніки – 53.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 6 червня)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському напрямку.

Ранок

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України показало знищення російської бойової машини піхоти БМП-2. Для цього наші воїни використали ручну реактивну протитанкову гранату (одноразовий гранатомет) РПГ-18 “Муха”.

Ранок

Російські військові досягли успіхів на Попаснянському напрямку протягом травня, але зараз її просування у цьому районі застопорилося, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що протягом вихідних українські сили відбили частину Сєвєродонецька, хоча російські війська, ймовірно, продовжують окупувати східні райони міста.

Ширший план Росії, ймовірно, як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька з півночі і з півдня.

Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що Росія готується докласти нових зусиль на північному напрямку.

7:05

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слов’янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

З метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

7:05

У рамках створення Південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності збройних сил Республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні, – зі зведення ГШ ЗСУ.

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Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 102 ОБОРОНИ, 05.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 103 ОБОРОНИ, 06.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.