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Оператор 73-го центру ССО розповів про зачистку аеропорту Миколаєва від росіян. ВІДЕО

07/06/2022 20:18

Коли російські військові намагалися захопити миколаївський аеропорт, на їхньому шляху стали оператори 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого. Разом із бійцями тероборони та Нацполіції воїни ССО не просто втримали летовище, а відкинули ворога і нанесли йому чималі втрати.

Про невідомі подробиці  оборони аеропорту Миколаєва розповів безпосередній учасник тих події – військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ. 

Відео та фрагменти боїв поширила пресслужба 73-го центру.

Далі – пряма мова військовослужбовця.

***

“Моєю групою було отримано завдання – висунутися в район аеропорту, не допустити висадки тактичного повітряного десанту і у взаємодії з іншими підрозділами оборони нанести максимального ураження противнику. Отримавши завдання, ми провели планування і висунулися у визначений район.

Важливість цієї операції була в тому, що, вийшовши в район цього аеропорту, противник оточив би місто Миколаїв з півночі. Таким чином, єдиним шляхом забезпечення міста залишився б один міст в напрямку Одеси.

По прибуттю в район організували взаємодію з підрозділами територіальної оборони, “Корду”… В подальшому, під прикриттям групи вогневого забезпечення, зблизилися з адміністративними будівлями аеропорту, провели зачистку приміщень, і зайняли вежу та дах будівлі аеропорту.

Вийшовши на дах, нам відкрилася картина: противник зайняв оборону для того, щоби продовжувати наступ на наших піхотинців, які були на околицях. І ми, по суті, здійснили такий маневр, як обхід, і вийшли противнику в тил. Противник явно не очікував такого повороту подій. Після виявлення бронетехніки противника (танків, БМП) ми почали його вогневе ураження. Використовували протитанкові керовані ракети, гранатомети.

Противник намагався контратакувати наші підрозділи, але поніс втрати в живій силі.

Операція в миколаївському аеропорту зайняла не більше дня: вночі противник почав обстрілювати місто та наші позиції, на світанку ми висунулися в аеропорт, і нанесли противнику такі втрати, що він не зміг закріпитися та відійшов.

Втрат внаслідок цієї операції в нас не було. Найважчим було рахувати кількість підбитої техніки та знищеної живої сили противника.

Висадку десанту очікували. Для цього в нас була група вогневого забезпечення, яка мала на озброєнні ПЗРК “Стінгер” і ми взяли повністю під контроль злітно-посадкову смугу. У разі висадки десанту чи прильоту якихось гелікоптерів, ми їх просто “розібрали” б з крупнокаліберних кулеметів та гранатометів.

Після операції в миколаївському аеропорту мій підрозділ був передислокований для виконання завдання в район Маріуполя”.

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