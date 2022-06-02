“Ваші карти в наших руках”: 8-й полк ССО показав мотиваційне відео

Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування, – МВС

Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Про це в ефірі телемарафону у четвер, 2 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, наразі оперативне розмінування провели на території...