“Ваші карти в наших руках”: 8-й полк ССО показав мотиваційне відео

8-й полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича показав мотиваційне відео.
Матеріал поширила пресслужба військової частини у четвер, 2 червня.
“Вони почали цю гру. Але правила в ній встановлюємо ми. Доведено ССО України!”,- йдеться в описі відео.
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