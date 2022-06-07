Населення Маріуполя скоротилося в п’ять разів, – мерія

Фото: Маріупольська міська рада/Телеграм

Працівники пенсійного фонду з прокремлівської терористичної організації “ДНР” підрахували кількість пенсіонерів в Маріуполі, і виявилось, що їх втричі поменшало, ніж до війни.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у телеграмі у вівторок, 7 червня.

В Маріуполі нарахували 46 тисяч пенсіонерів, тоді як до військового вторгнення Росії їх було 136 тисяч. Попри це, Маріуполь “постарів” — частка людей похилого віку у місті зросла вдвічі.

Як повідомили в Маріупольській міській раді, населення місто скоротилося вп’ятеро, 200 тисяч маріупольців виїхали у безпечніші регіони України, 50−70 тисяч осіб перебувають у приазовських селах або на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України.

Приблизно 47 тисяч оіб депортували на територію Росії та Білорусі, а понад 22 тисячі маріупольців вбили російські загарбники. Наразі щонайменше 100 тисяч маріупольців досі перебувають у зруйнованому місті та позбавлені базових побутових умов.

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