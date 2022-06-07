Home / Війна / Населення Маріуполя скоротилося в п’ять разів, – мерія

Населення Маріуполя скоротилося в п’ять разів, – мерія

07/06/2022 17:32

Працівники пенсійного фонду з прокремлівської терористичної організації “ДНР” підрахували кількість пенсіонерів в Маріуполі, і виявилось, що їх втричі поменшало, ніж до війни.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у телеграмі у вівторок, 7 червня.

В Маріуполі нарахували 46 тисяч пенсіонерів, тоді як до військового вторгнення Росії їх було 136 тисяч. Попри це, Маріуполь “постарів” — частка людей похилого віку у місті зросла вдвічі.

Як повідомили в Маріупольській міській раді, населення місто скоротилося вп’ятеро, 200 тисяч маріупольців виїхали у безпечніші регіони України, 50−70 тисяч осіб перебувають у приазовських селах або на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України.

Приблизно 47 тисяч оіб депортували на територію Росії та Білорусі, а понад 22 тисячі маріупольців вбили російські загарбники. Наразі щонайменше 100 тисяч маріупольців досі перебувають у зруйнованому місті та позбавлені базових побутових умов.

Читайте також:
У Маріуполі окупанти під музику роздають гуманітарку перед руїнами знищеного ними драмтеатру, – радник мера

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Понад три тисячі чоловіків з 24 лютого намагалися незаконно виїхати з України

Державна прикордонна служба продовжує фіксувати спроби приховано перетнути кордон. Деякі чоловіки намагались перевдягнутися у жіночий одяг, хтось ховався у бебі-боксі. Днями чоловік намагався перетнути кордон під дорожніми сумками. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse