У Маріуполі окупанти під музику роздають гуманітарку перед руїнами знищеного ними драмтеатру, – радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники цинічно під музику роздають “гуманітарну допомогу” на площі перед зруйнованим ними драматичним театром.
Про це вранці в вівторок, 7 червня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
“Так виглядає цинізм. Вчора окупанти від Санкт-Петербургу подарували Маріуполю 4 старих автобуси. Гучно. З помпою. Подарунок передавали на площі перед зруйнованим Драматичним театром. Задля створення наповпу анонсували видачу гуманітарки, яку після бравурного спічу віддали людям.
Музика. Російські військові та посадовці, які фотографують руїни. Люди в чергу за гуманітаркою. І нескінченні відео про “покращення” з вірного ракурсу спиною до руїн Драм театру. Лють. Просто Лють”, – написав Андрющенко.
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