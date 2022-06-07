“Пішов на*уй, тварь”: українські спецпризначенці впритул уразили з гранатомета російську БМП-2. ВІДЕО

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Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ під час розвідки виявили ворожу бойову машину піхоти та вдарили по ній з ручного протитанкового гранатомета.

Про це вранці в вівторок, 7 червня, повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій Збройних сил України.

“Цю БМП-2 оператори ССО виявили під час проведення спеціальної розвідки. І, вирішивши не гаяти час ані секунди, знищили техніку противника”, – йдеться в повідомленні.

Для ураження російської бойової машини піхоти БМП-2 українські військові застосували ручні гранатомети “Муха”.

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