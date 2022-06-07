“Пішов на*уй, тварь”: українські спецпризначенці впритул уразили з гранатомета російську БМП-2. ВІДЕО

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ під час розвідки виявили ворожу бойову машину піхоти та вдарили по ній з ручного протитанкового гранатомета.
Про це вранці в вівторок, 7 червня, повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій Збройних сил України.
“Цю БМП-2 оператори ССО виявили під час проведення спеціальної розвідки. І, вирішивши не гаяти час ані секунди, знищили техніку противника”, – йдеться в повідомленні.
Для ураження російської бойової машини піхоти БМП-2 українські військові застосували ручні гранатомети “Муха”.
Читайте також:
На Херсонщині воїни ССО перетворили російський бронеавтомобіль “Тайфун” із окупантами на факел. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!