У тимчасово окупованому Херсоні – вибух в ресторані, є постраждалі

За попередніми даними, від вибуху в ресторані “Ностальжі” в тимчасово окупованому Херсоні постраждав персонал.

Про це у вівторок, 7 червня, повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.

“Херсонщина. За попередніми даними, від вибуху в «Ностальжі» постраждав персонал. Звісно, шкода звичайних людей, але що інше ви чекали від “руского міра”? Але тут питання трошки ширше. Місто ОКУПОВАНЕ, і для кого взагалі відкрили ці ресторани? Для людей, які сидять вдома і рахують останні копійки? В місті, де дефіцит їжі і медикаментів. Наразі гроші на ресторани в Херсоні є лише у російських офіцерів”, – написав депутат облради.

Він також порушив питання про діяльність міської влади та, зокрема, мера в окупованому Херсоні. Хлань переконаний, що використання міських коштів на благоустрій у нинішніх умовах, а саме – на фонтани, клумби – є недоцільним.

“Існує безліч варіантів, куди можна витрачати бюджетні кошти, щоб підтримати херсонців у окупації, але міська влада витрачає бюджет на благоустрій… Міська влада Херсона переймається, щоб окупантам було приємно знаходитися в місті? Щоб окупанти мали картинку, як добре й гарно живеться Херсону? Не знаю, як вам, але в мене повне враження, що міській владі Херсона байдуже, в якій державі жити”, – вважає депутат.

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