Війська РФ переміщуються із Запорізької області в бік Херсона

Російські війська, імовірно, відходять із Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області через ротацію.
Про це у вівторок, 7 червня, повідомив голова Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух в ефірі телемарафону.
Олександр Старух розповів, що окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району. Очільник ЗОВА зазначив, що такі дії можуть бути ротацією.
Переміщення окупантів відбувається у напрямку Херсона.
Водночас, у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає Збройним силам України давати відсіч окупантам. На підступах до Запоріжжя створено багато фортифікаційних споруд.
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