Війська РФ переміщуються із Запорізької області в бік Херсона

Ілюстративне фото

Російські війська, імовірно, відходять із Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області через ротацію.

Про це у вівторок, 7 червня, повідомив голова Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух в ефірі телемарафону.

Олександр Старух розповів, що окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району. Очільник ЗОВА зазначив, що такі дії можуть бути ротацією.

Переміщення окупантів відбувається у напрямку Херсона.

Водночас, у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає Збройним силам України давати відсіч окупантам. На підступах до Запоріжжя створено багато фортифікаційних споруд.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 104 – 07.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ