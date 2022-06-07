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Росіяни знову обстріляли Харків: одна людина загинула, троє поранені

07/06/2022 17:50

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків: в одному із житлових районів загинула людина, ще троє поранені.

Про це у вівторок, 7 червня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

“Щойно був обстріл. Обстріляно один із житлових районів міста Харкова. Є, на жаль, одна людина, яка загинула. Поки що ми маємо інформацію про трьох поранених”, – цитує Терехова “Українська правда”.

На місці обстрілу працюють рятувальники. Мер зазначив, що російський агресор постійно тримає місто у напрузі. Вранці також були обстріли.

Терехов вкотре закликав мешканців Харкова не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття.

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