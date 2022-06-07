Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії до 80 тисяч, – ГШ

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Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії майже вдвічі – з 45 тисяч до 80 тисяч.

Про це у вівторок, 7 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“У рамках створення південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності збройних сил Республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні”, – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ також зазначають, що для України зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі по Волинському та Поліському напрямках.

Регулярна армія Білорусі нараховує загалом 45 тисяч осіб. У рейтингу збройних сил 142 армій світу від Global Firepower за 2022 рік вона перебуває на 52 місці.

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