Росіяни залишили майже всі блокпости у Мелітопольському районі, – Федоров

Військові Російської Федерації залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі Запорізької області.
Про це ввечері в понеділок, 6 червня, повідомив голова міський голова Мелітополя Іван Федоров у фейсбуці.
“Три дні тому з території Мелітопольського району майже з усіх блокпостів рашисти поїхали, тому що наші військові роблять все можливе, щоб очистити нашу територію від загарбників.
Навіть з Василівки вони перемістилися у бік Зеленого Гаю”, – зазначив Федоров.
“Запоріжжя ніхто не збирається здавати, і пріоритет держполітики – деокупація наших тимчасово окупованих міст Запорізької області”, – наголосив міський голова Мелітополя.
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