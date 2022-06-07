Сьогодні на сході ЗСУ знищили спостережний пост росіян і два склади з боєприпасами

Українські військовослужбовці знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських окупантів.
Про це у вівторок, 7 червня, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил”, – йдеться в повідомленні.
Втрати ворога складають:
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