Сьогодні на сході ЗСУ знищили спостережний пост росіян і два склади з боєприпасами

Українські військовослужбовці знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських окупантів.

Про це у вівторок, 7 червня, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

“Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил”, – йдеться в повідомленні.

Втрати ворога складають:

особового складу – 56

мінометів – 1

АТТ – 12

паливозаправників – 1

спеціальна техніка – 1

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