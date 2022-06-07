Польща та Україна підписали великий контракт на постачання зброї на $630 млн

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Польща підписала з Україною найбільший для свого оборонно-промислового комплексу контракт за останні тридцять років.

Про це у вівторок, 7 червня, повідомляє сайт парламенту Польщі з посиланням на заяву прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

“Понад 100 днів Україна переживає жорстоку агресію з боку Росії. Польща від самого початку підтримує свого східного сусіда”, – заявив Моравецький.

Зазначається, що частину коштів на купівлю зброї у Польщі Україна отримала від Євросоюзу, частина буде направлена з українського бюджету. Польща витратить гроші від продажу зброї на збагачення свого виробничого потенціалу.

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