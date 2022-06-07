Польща передає Україні командирські машини для САУ Krab

Збройні сили України отримують від Польщі командирські машини для польських самохідних гаубиць “KRAB”.
Фотографію з українським бійцем та польською командирською машиною оприлюднили у соцмережах, пише у вівторок, 7 червня, “Мілітарний”.
У травні стало відомо, що Республіка Польща передає Україні самохідні артилерійські установки “KRAB”.
Судячи з опублікованої фотографії, Україна отримуватиме й машини, які були побудовані у відповідь на потребу в командирській машині для вогневого модуля самохідної гаубиці “KRAB”.
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