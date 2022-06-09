За добу українці в зоні ООС знищили 10 російських танків

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили з початку доби 9 червня сім атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Про це ввечері в четвер, 9 червня, інформує пресцентр ООС.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 10 танків;
• 7 артилерійських систем;
• 4 бойові броньовані машини;
• 3 спеціальні броньовані автомобілі;
• 4 одиниці автомобільної техніки;
• 1 склад з боєприпасами;
5 безпілотних літальних апаратів (типу “Орлан-10”).
“Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.
Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, – сказано в повідомленні.
При цьому російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію.
Унаслідок цих обстрілів загинули дві цивільні особи.
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