За добу українці в зоні ООС знищили 10 російських танків

Ілюстративне фото

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили з початку доби 9 червня сім атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це ввечері в четвер, 9 червня, інформує пресцентр ООС.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 10 танків;

• 7 артилерійських систем;

• 4 бойові броньовані машини;

• 3 спеціальні броньовані автомобілі;

• 4 одиниці автомобільної техніки;

• 1 склад з боєприпасами;

5 безпілотних літальних апаратів (типу “Орлан-10”).

“Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, – сказано в повідомленні.

При цьому російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію.

Унаслідок цих обстрілів загинули дві цивільні особи.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 106 – 09.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ