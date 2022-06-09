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“Суд” в ОРДО засудив до страти двох полонених британців і марокканця, що воювали за Україну

09/06/2022 17:56

Так званий “суд” в тимчасово окупованому Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.

Про це в четвер, 9 червня, інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням на росЗМІ.

Громадян Великої Британії Шона Піннера і Ейдена Асліна та підданого королівства Марокко Саадуна Брагіма звинуватили у “найманстві” та “в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу” невизнаного ніким, окрім РФ, утворення – “ДНР”.

Йдеться про смертну кару через розстріл. Окупанти дали іноземним захисникам України місяць на оскарження “рішення” так званого суду.

Піннер, Аслін та Брагім – військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Братанці потрапили в полон у квітні, марокканець – у березні.

Ейден Аслін переїхав до Україну у 2018 році до дівчини, зазначає ВВС.

Невдовзі він отримав друге громадянство – України – та став морпіхом ЗСУ. На початку квітня він мав одружитися з коханою, але не потрапив на власне весілля, бо обороняв Маріуполь.

Шон Піннер переїхав до України разом із дружиною та уклав зі Збройними силами контракт терміном до кінця 2022 року. Після цього він планував займатися гуманітарною роботою.

Марокканець Саадун Брагім переїхав до України у 2019 році, бо не зміг знайти роботи на батьківщині. Він вступив до КПІ, але не закінчив навчання. У 2021 році підписав трирічний контракт та вирушив служити разом з Ейденом, з яким познайомився у соцмережах. 

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