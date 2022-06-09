На окупованій Луганщині горить база “вагнерівців”

На тимчасово окупованій Луганщині, в місті Кадіївка Алчевського району, горить стадіон, де розташовувалася база ПВК “Вагнера”.
Світлину поширив вранці у четвер, 9 червня, військовий історик та експерт Михайло Жирохов.
“Хех, чує моє серце, що у нас з’явилася “довга рука”… Окупований Стаханов (Кадіївка), Луганська область. Горить стадіон “Перемога”, де була база росіян (ПВК Вагнер). За попередньою інформацією – лише 1 вижив”, – написав він.
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