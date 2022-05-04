В окупованій Макіївці горить нафтобаза. ФОТО

Палаючі бензовози армії РФ, Макіївка, 4 травня 2022. Фото: Мілітарний

У тимчасово окупованій Макіївці у Донецькій області вранці сталося займання на нафтобазі.

Фото та відео події публікують місцеві користувачі соцмереж у середу, 4 травня, пише “Мілітарний”.

На опублікованих фото та відео видно, як горить нафтобаза, а в небо підіймається густий чорний дим.

Повідомляє про пожежу і окупаційна адміністрація міста Макіївки.

Також ватажки проросійських бойовиків заявляють, що займання сталася в результаті обстрілу Збройних Сил України.

Інформації про постраждалих поки немає. Ліквідувати пожежу поки не вдалося.

Російські пропагандисти з посиланням на дані окупантів повідомляють, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися 4 резервуари ємністю по 5 тис тонн кожен.

На цій базі концентрувалося паливо для постачання російським загарбникам, які зараз намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області України.

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