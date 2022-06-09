Росіяни завдали авіаударів по Житомирщині з Білорусі, – МОУ

Російські літаки завдали ракетного удару по Житомирщині з території Білорусі.

Про це вдень у четвер, 9 червня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Наступальних угруповань противника в Білорусі не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник – Збройні сили РФ – підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України”, – сказав Громов.

Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирщині.

“Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30”, – додав Громов.

Нагадаємо, вночі 9 червня ворожою ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новограді-Волинському.

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