Росіяни завдали авіаударів по Житомирщині з Білорусі, – МОУ

Російські літаки завдали ракетного удару по Житомирщині з території Білорусі.
Про це вдень у четвер, 9 червня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Наступальних угруповань противника в Білорусі не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник – Збройні сили РФ – підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України”, – сказав Громов.
Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирщині.
“Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30”, – додав Громов.
Нагадаємо, вночі 9 червня ворожою ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новограді-Волинському.
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