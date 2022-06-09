Росіяни завдали ракетного удару по Новограду-Волинському

Російські війська близько першої години ночі 9 червня завдали удару по території Житомирської області.
Про це у четвер, 9 червня, повідомив голова Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко.
“Ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новограді-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці”, – написав Бунечко у телеграм-каналі.
“Кожен злочин російських військових на Житомирщині має бути ретельно зафіксований. Врешті-решт усе це стане основою для вироку російському злочинному режиму і тим, хто виконує його накази”, – додав він.
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