Росіяни завдали ракетного удару по Новограду-Волинському

Фото з ТГ-каналу Віталія Бунечка

Російські війська близько першої години ночі 9 червня завдали удару по території Житомирської області.

Про це у четвер, 9 червня, повідомив голова Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко.

“Ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новограді-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці”, – написав Бунечко у телеграм-каналі.

“Кожен злочин російських військових на Житомирщині має бути ретельно зафіксований. Врешті-решт усе це стане основою для вироку російському злочинному режиму і тим, хто виконує його накази”, – додав він.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 106 – 09.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ