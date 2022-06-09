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Резніков: Україна вже має стільки зброї, що здатна перемогти будь-яку армію Європи. Але не Росії

09/06/2022 12:45

Українське військо вже має стільки зброї, що здатне перемогти будь-яку армію Європи. Але для перемоги над російською армією цієї зброї замало.

Про це у четвер, 9 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 

“Важлива суть: ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі. Але не від росії. російський Молох має у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его”, – пише міністр у ФБ. 

“Тому ми наголошуємо – Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що у нас немає страху перед кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми, як країна, не можемо собі дозволити стікати кров’ю, втрачаючи наших кращих синів і доньок”, – додав він. 

Міністр також окреслив наступні цілі військово-політичного керівництва України:

  • отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;
  • забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;
  • домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність на полі бою;
  • залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Слід враховувати, що радянська техніка переважно є застарілою і потребує приведення до бойового стану. А від партнерів ми поки отримуємо достатньо легку броню, не завжди зі зброєю.
  • отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

“Підсумовуючи.Я не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але водночас я безмежно вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема, США, Великій Британії, Польщі, нашим Балтійським друзям. Усім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло”, – резюмував глава оборонного відомства. 

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