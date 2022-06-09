Резніков: Україна вже має стільки зброї, що здатна перемогти будь-яку армію Європи. Але не Росії

Українське військо вже має стільки зброї, що здатне перемогти будь-яку армію Європи. Але для перемоги над російською армією цієї зброї замало.
Про це у четвер, 9 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“Важлива суть: ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі. Але не від росії. російський Молох має у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его”, – пише міністр у ФБ.
“Тому ми наголошуємо – Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що у нас немає страху перед кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми, як країна, не можемо собі дозволити стікати кров’ю, втрачаючи наших кращих синів і доньок”, – додав він.
Міністр також окреслив наступні цілі військово-політичного керівництва України:
“Підсумовуючи.Я не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але водночас я безмежно вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема, США, Великій Британії, Польщі, нашим Балтійським друзям. Усім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло”, – резюмував глава оборонного відомства.
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