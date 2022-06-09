Польські САУ “Краб” готові до використання на фронті, – Резніков

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Польські самохідні артилерійські установки “Краб” готові до використання на фронті.

Про це у четвер, 9 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ “Краб”. Після гармат М777 та FH70, САУ «Ceasar» та М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити”, – йдеться в повідомленні.

Зі слів міністра, з моменту повномасштабного російського вторгнення змінилося “дуже багато”.

“Після 24 лютого беззаперечним пріоритетом стало забезпечення армії зброєю та боєприпасами, військовою та спеціальною технікою. Довелося дуже швидко вчитися, адже Міноборони не було пристосоване до масштабного імпорту зброї, не було відповідних компетенцій. Більше того – у держави в цілому не було таких компетенцій достатньою мірою. Адже до цього наголос робився на експорт вітчизняної зброї”, – йдеться в повідомленні.

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