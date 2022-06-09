США відправили в Україну нову партію гаубиць M777

Сполучені Штати відправили чергову партію причіпних гаубиць M777 в рамках пакету військової допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням.
Про це йдеться у повідомленні Пентагону на сторінці у ФБ.
“Гаубицю M777 Корпусу морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, в рамках допомоги США в гарантуванні безпеки Україні”, – йдеться в повідомленні.
До повідомлення також додана фотографія однієї з гаубиць, яку вантажать у літак.
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