“Мої хлопці знають ціну артилерії”: Залужний показав у роботі гаубиці М777

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний показав у роботі гаубиці М777, надані США, наголосивши, що артилеристи вдячні Америці за цю зброю.
Про це він написав на ФБ у п’ятницю, 13 травня.
“Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя”, – написав він.
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