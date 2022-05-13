“Мої хлопці знають ціну артилерії”: Залужний показав у роботі гаубиці М777

Фото: Головком ЗСУ у ФБ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний показав у роботі гаубиці М777, надані США, наголосивши, що артилеристи вдячні Америці за цю зброю.

Про це він написав на ФБ у п’ятницю, 13 травня.

“Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя”, – написав він.

Читайте також:

День перемоги: американські гаубиці М777 калібру 155-мм вже почати бити росіян на Донбасі. ВІДЕО