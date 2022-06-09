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Україна вже посилила берегову оборону комплексами Harpoon, – Резніков

09/06/2022 12:01

Україна вже посилила свою берегову оборону ракетними комплексами Harpoon.

Про це у четвер, 9 червня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. 

“Берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon, які в поєднанні з нашими “Нептунами” вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана ЧФ РФ – крейсера “Москва”, – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу ввечері 23 травня, після других переговорів у форматі “Рамштайн”, заявив, що Данія надасть берегову пускову установку для ракет Harpoon для захисту узбережжя України.
“Відповідь на питання, чому саме Данія, очевидна. Бо саме ця країна мала на озброєнні єдиний у своєму роді комплекс Harpoon Coastal Defense System, який також відомий за абревіатурою HCDS. Він знаходився на озброєнні країни з 1990-х по 2003 рік”, – писало видання Defense Express.

Пізніше стало відомо, що наземну пускову установку для “гарпунів” Україні погодилася надати Данія, а ракети – Британія й Нідерланди.

Довідка

AGM/RGM/UGM-84 “Гарпун” (Harpoon) — американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Експлуатується з 1977 року. Розроблена та випускалася компанією McDonnell Douglas, в даний час її випуском займається Boeing Defense, Space & Security.

“Гарпун” має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Для запуску ракети можуть використовуватися такі платформи:

  • літаки (AGM-84, варіант без твердопаливного прискорювача)
  • надводні кораблі (RGM-84, варіант з твердопаливним прискорювачем, який від’єднується в польоті після вироблення пального)
  • підводні човни (UGM-84, варіант з твердопаливним прискорювачем та упаковкою в спеціальний контейнер, що дозволяє підводний пуск через торпедний апарат);
  • берегові пускові установки (варіанти ракети з твердопаливним прискорювачем).

Операційна дальність: 140-315 км (в залежності від варіанту і модифікації)
Висота польоту: над гребенями хвиль, максимальна – 915 м.

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