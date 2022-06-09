Україна вже посилила берегову оборону комплексами Harpoon, – Резніков

Україна вже посилила свою берегову оборону ракетними комплексами Harpoon.
Про це у четвер, 9 червня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
“Берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon, які в поєднанні з нашими “Нептунами” вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана ЧФ РФ – крейсера “Москва”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу ввечері 23 травня, після других переговорів у форматі “Рамштайн”, заявив, що Данія надасть берегову пускову установку для ракет Harpoon для захисту узбережжя України.
“Відповідь на питання, чому саме Данія, очевидна. Бо саме ця країна мала на озброєнні єдиний у своєму роді комплекс Harpoon Coastal Defense System, який також відомий за абревіатурою HCDS. Він знаходився на озброєнні країни з 1990-х по 2003 рік”, – писало видання Defense Express.
Пізніше стало відомо, що наземну пускову установку для “гарпунів” Україні погодилася надати Данія, а ракети – Британія й Нідерланди.
AGM/RGM/UGM-84 “Гарпун” (Harpoon) — американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Експлуатується з 1977 року. Розроблена та випускалася компанією McDonnell Douglas, в даний час її випуском займається Boeing Defense, Space & Security.
“Гарпун” має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Для запуску ракети можуть використовуватися такі платформи:
Операційна дальність: 140-315 км (в залежності від варіанту і модифікації)
Висота польоту: над гребенями хвиль, максимальна – 915 м.
Читайте також:
Данія надасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки до них, – Пентагон
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!