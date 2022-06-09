Унаслідок ворожих обстрілів Луганщини загинули четверо мирних мешканців

Фото з ТГ Сергія Гайдая

Російські загарбники продовжували обстрілювати Луганську область і шукати слабкі місця в обороні Сєвєродонецька, у результаті чого загинули щонайменше четверо мирних мешканціі і є численні руйнування.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у четвер, 9 червня.

“Росіяни продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька, водночас розстрілюючи мирні квартали і об’єкти промисловості Луганщини. Щонайменше чотири загиблих жителів області. Один із них – сєвєродончанин, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня. Ворог відібрав життя й у трьох лисичан – чоловіка і двох жінок”, – написав він.

Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська загинула жінка, а її донька отримала поранення.

За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали 6 лисичан. 4 з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі.

8 червня ввечері росіяни двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню “Азот”, у результаті чого пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Про наслідки обстрілів Гайдай обіцяв повідомити окремо.

Крім того, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню 8 червня російська армія обстріляла Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівку, Гірське, Катеринівку, Білогорівку, Миколаївку, Комишуваху, Павлоград, що під Сєвєродонецьком.

По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат – ворог відійшов.

Окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому. У результаті обстрілів у Гірському пошкоджено 10 будинків, в Оріховому – 8, у Лисичанську – 4.

Загалом за минулу добу захисники відбили 7 атак ворога, знищили 3 танки, 2 бойові броньовані машини та 4 одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили 6 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.

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