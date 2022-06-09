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У Сєвєродонецьку – одна із найважчих битв за цю війну, – Зеленський

09/06/2022 00:21

Навколо Сєвєродонецька, фактичного адміністративного центру Луганщини, наразі відбувається одна з найважчих битв війни України з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 8 червня.

“Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу”, – сказав президент.

Зеленський також повідомив, що підписав указ про нагородження українських захисників. Він нагородив 285 бійців, з них 68 – посмертно.

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