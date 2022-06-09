Президент запровадив санкції проти Путіна, Пєскова й російських урядовців

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти російського президента Володимира Путіна, речника Кремля Дмитра Пєскова, прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та ще низки високопосадовців держави-агресора.

Як передає “Новинарня“, відповідний документ №400/2022 оприлюднений у четвер, 9 червня.

До переліку осіб, проти яких запровадили санкції, потрапили всі члени уряду РФ та ради безпеки РФ, зокрема секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Загалом у переліку РНБО 35 російських посадовців.

Санкційні обмеження передбачають, зокрема, заборону в’їзду на територію України, скасування віз та дозволів зазначеним особам, позбавлення державних нагород України, скасування всіх виданих ліцензій та дозволів, блокування фінансових активів та заборона на транспортування майна, що належать особам у переліку РНБО.

Крім того, Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти російських вищих навчальних закладів та їхніх керівників. До переліку потрапили, зокрема, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Московський державний технічний університет Н.Е. Баумана, Санкт-Петербурзький державний університет і Національний дослідницький університет “Вища школа економікиˮ.

Загалом до переліку РНБО потрапили 236 російських вишів.

Українські освітні, культурні та державні установи повинні розірвати всі зв’язки та угоди, укладені з російськими вишами, зазначеними в переліку РНБО.

У рішенні РНБО секретар Ради національної безпеки і оборони доручив Кабінету міністрів та Службі безпеки забезпечити виконання обмежувальних заходів проти зазначених фізичних осіб. Крім того, Міністерство закордонних справ повинно поінформувати партнерів України щодо цих санкцій, зокрема Сполучені Штати, керівництво Європейського Союзу та уряд Великої Британії.

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