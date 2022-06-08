Арахамія для суду підтвердив, що Абрамович допоміг врятувати 400 тис. українців, – The Times

Юристи олігарха Романа Абрамовича використовують лист від нардепа Давида Арахамії про допомогу росіянина в порятунку українців, щоб через суди скасувати санкції проти нього.

Про це в середу, 8 червня, інформує британське видання The Times.

Журналісти мають в розпорядженні документи позовів юристів Абрамовича проти Європейського Союзу та уряду Сполученого Королівства.

“Завдяки сприянню пана Абрамовича, (українська та російська, – “Н”) делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 000 людей.

Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамович продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги”, – йдеться в листі Арахамії.

У листі голова української групи на перемовинах з Росією підкреслює, що в цілому він

оцінює роль Абрамовича як “позитивну”.

Правники твердять, що, мовляв, Абрамович не може належним чином залучатися в процес переговорів і організацію гуманітарної допомоги, позаяк юридичні компанії й консультанти не хочуть потрапити під обмеження через співпрацю з підсанкційним російським можновладцем.

Окрім того, вони пояснюють, що він не може подорожувати до країн Євросоюзу, а отже виконувати певні функції з організації переговорів.

У позовах до ЄС і Великої Британії юристи російського олігарха використовують цей лист Арахамії як доказ згубного впливу західних санкцій проти Абрамовича на його зусилля з мирних переговорів.

Водночас The Times не деталізує, коли Арахамія надав цей лист.

Крім того, бельгійська юридична компанія надала податкові декларації Абрамовича, які нібито свідчать, що він сплатив за останні кілька років більше податків у Великій Британії і ЄС, ніж в цілому в Росії.

У позові вони твердять, що керівництво ЄС хибно приписує Абрамовичу його зв’язки з Кремлем і підтримку російського вторгнення в Україну. Тоді як російський олігарх, за їхніми твердженнями, не має тісних зв’язків з російським президентом Володимиром Путіним і не отримав жодної вигоди від російської анексії Кримського півострова чи військового вторгнення у 2022 році.

Я відомо, Євросоюз запровадив санкції проти Абрамовича 15 березня, Велика Британія – 10 березня.

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