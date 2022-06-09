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У Херсоні знайшли мертвим викраденого тероборонівця Віталія Лапчука

09/06/2022 20:15

У тимчасово окупованому Херсоні знайшли мертвим тероборонівця Віталія Лапчука, якого викрали наприкінці березня.

Про це в четвер, 9 червня, повідомила його дружина Альона Лапчук.

“Вони вбили тебе, зв’язали ноги, прив’язали гирю і втопили… Не дали мені з тобою попрощатися!” – написала вона у фейсбуці.

“Прийшли “асвабадітєлі” і принесли стільки горя. Не буде їм життя”, – додала Лапчук.

Як пише видання “Мост”, зі слів дружини, її, Віталія Лапчука та їхнього старшого сина викрали з власного дому 27 березня. Чоловіка катували та били, сім’ю залякували. Намагалися вибити “зізнання” у тероризмі. Пізніше сина та дружину відпустили.

Віталій Лапчук – боєць Сил територіальної оборони ЗСУ, підполковник поліції, працював у Херсонському юридичному інституті ХНУВС.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час окупації Херсона російськими військами Лапчук, разом із колишнім службовцем ЗСУ Денисом Мироновим та іншими тероборонівцями, почав займатися волонтерством – возив хліб для містян.

27 березня Денис, Віталій та ще кілька волонтерів мали зустрітися, але потрапили у пастку росіян.

Під час затримання чоловіків жорстоко побили. Згодом Денис Миронов помер від травм у полоні.

Тіло Віталія Лапчука дістали з води у Херсонському річковому порту минулого тижня.

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Україна

У Херсоні знайшли мертвим викраденого тероборонівця Віталія Лапчука

У тимчасово окупованому Херсоні знайшли мертвим тероборонівця Віталія Лапчука, якого викрали наприкінці березня. Про це в четвер, 9 червня, повідомила його дружина Альона Лапчук. “Вони вбили тебе, зв’язали ноги,...

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