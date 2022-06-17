ООН назвала число загиблих цивільних українців з початку повномасштабного вторгнення РФ

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 4509 випадків загибелі та 5585 випадків поранень цивільного населення України після повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє УВКПЛ у п’ятницю, 17 червня.

Зазначається, що серед загиблих – 1747 чоловіків, 1166 жінок, 124 дівчинки та 129 хлопчиків, а також 41 дитина та 1302 дорослі особи, стать яких поки що невідома. Крім того, поранені 1138 чоловіків, 792 жінки, 125 дівчаток, 166 хлопчиків, а також 172 дитини та 3192 дорослих, стать яких невідома.

В УВКПЛ зауважують, що більшість смертей і поранень спричинені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

В УВКПЛ вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя Донецької області, Ізюма Харківської області та Попасної на Луганщині, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

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