На Київщині виявили ще одне масове поховання вбитих окупантами мирних мешканців

У Бучанському районі Київської області виявили ще одне масове захоронення мирних мешканців, росіяни стратили пострілами в голову сімох людей.

Про це вдень у понеділок, 13 червня, повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів Російської Федерації поряд із селом Мироцьке Бучанського району”, – написав він.

Начальник поліції Київщини заявив, що сімох цивільних громадян росіяни катували, а потім застрелили в голову. У багатьох вбитих були зв’язані руки і прострелені коліна.

Правоохоронці працюють над ідентифікацією загиблих.

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